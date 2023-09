Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieb auf frischer Tat betroffen und im Anschluss gestellt

Zeutsch (ots)

Am Freitag, den 01.09.2023 versuchte ein 63-Jähriger gegen 09:30 Uhr in der Ortslage Zeutsch in einer Gartenanlage Solarlampen aus einem Gartengrundstück zu stehlen. Ein 51-Jähriger beobachtete die Tathandlung und sprach den vermeintlichen Dieb an. Dieser ließ die Solarlampen fallen und flüchtete. Der 51-Jährige konnten den Täter in der Folge stellen und rief die Polizei. Gegen den 63-Jährigen wird nun ermittelt.

