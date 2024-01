Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 32-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Wiesloch/Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Mittwochabend wird die 32-jährige Christine M. vermisst. Sie verließ gegen 16.00 Uhr ihre Arbeitsstelle in Wiesloch-Frauenweiler, kehrte jedoch nicht an ihre Wohnanschrift in Nußloch zurück.

Aufgrund einer kognitiven Einschränkung kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, weshalb jetzt auch mit einem Bild öffentlich gefahndet wird. Dieses ist hier abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-nussloch-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt, die Vermisste kennt sich grundsätzlich im Bereich Wiesloch/Nußloch/Leimen aus.

Über das Foto hinaus kann die Vermisste wie folgt beschrieben werden:

schlank

ca. 165 cm groß

braunes, schulterlanges gewelltes Haar

Bekleidung: rote Steppjacke (hüftlang), dunkelblaue Hose, braune abgetragene Stiefeletten,

roter Rucksack

Wer die Vermisste gesehen oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der 0621/174-4444 oder dem Notruf 110.

