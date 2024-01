Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebstahl in Wohnung

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend um 20:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung einer 78-Jährigen in der Gassenäckerstraße, indem er sich als Mitarbeiter der Verwaltung ausgab. Hierbei entwendete der unbekannte Täter Modeschmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der etwa 1,75 Meter große Mann mit dunklem Bart trug dunkle Kleidung sowie dunkle Handschuhe, sprach akzentfreies Deutsch. Dieser wurde auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt.

Das Polizeirevier Schwetzingen leitete die Ermittlungen wegen des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell