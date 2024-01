Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Traktor umgestürzt - 90.000 Euro Schaden

Helmstadt-Bargen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09:15 Uhr verunfallte ein 16-jähriger Traktorfahrer auf der L530 zwischen Epfenbach und Helmstadt-Bargen alleinbeteiligt und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Im Rahmen einer Fahrprüfung verlor der 16-Jährige die Kontrolle über das Gespann, bestehend aus Traktor und Anhänger, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ersthelfer befreiten den jungen Mann aus dem Führerhaus. Er wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Traktor entstand ein Totalschaden. Die L530 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für mehr als drei Stunden gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr Helmstadt befand sich mit 20 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell