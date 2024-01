Mannheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen um 02:20 Uhr beobachtete ein Zeuge drei bislang unbekannte Täter, die sich mittels unbekanntem Werkzeug gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Vogesenstraße verschaffen wollten. Als der Zeuge sich lautstark bemerkbar machte, flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht ...

