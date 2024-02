Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pferdestall, Lager, Kita-Hütte und Pkw

Menden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Pferdestall am Bieberhof eingebrochen. Es wurden in der Umkleide Spinde geöffnet und durchsucht. Am Bieberkamp wurde ebenfalls in eine Lagerhalle eingebrochen, jedoch nichts entwendet. An der Halinger Dorfstraße verschafften sich Unbekannte Zugang zur Gartenhütte einer Kindertagesstätte. Es war zunächst nicht festzustellen, ob die Täter Beute gemacht haben.

An der Richard-Strauß-Straße wurde am Mittwoch zwischen 6.54 und 7.15 Uhr eine Scheibe eines geparkten weißen Seat eingeschlagen. So gelangten der oder die Täter in das Fahrzeuginnere. Dort nahmen sie eine Handtasche sowie einen Rucksack an sich. In der Handtasche steckte eine Geldbörse mit diversen Papieren, Bargeld und Bankkarten sowie Schlüssel und Mobiltelefon. Eine Zeugin meldete sich später bei der Polizei und berichtete, dass ein Unbekannter um Fahrzeuge geschlichen sei. Sie schätzte den Unbekannten auf ca. 1,70 bis 1,75 Meter. Er ist schlank, trug eine graue Jacke mit Kapuze und Bart. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten Wertsachen mitgenommen werden.

In den genannten Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Sie sollten sich melden unter Telefon 02373/9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell