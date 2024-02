Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Geldwäsche-Vorwürfen: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos

Iserlohn (ots)

Eine 35-jährige Iserlohnerin steht unter Verdacht der Geldwäsche. Sie hatte ihre Bankkarte verloren - aber das nicht gemeldet. Nun gingen im November plötzlich hohe Geldbeträge auf ihrem Konto ein. Das Geld wurde sehr kurz danach an mehreren Stellen in #Düsseldorf wieder abgehoben. Fotos vom Geldabheben bestätigen zumindest: Die Frau war es nicht. Auch in diesem Fall wurden Fotos auf dem Fahndungsportal veröffentlicht unter https://polizei.nrw/fahndung/126782 Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte unter Telefon 02371/9199-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell