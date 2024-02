POL-MK: Sechs Fahrverbote nach Messung auf der Ihmerter Straße

Lüdenscheid (ots) - Etwa eine Minute genügte: Als ein Handyladen-Verkäufer "nur kurz" Geschirr zurück in den Imbiss nebenan brachte, ließ er seinen Laden unverschlossen. Ein Unbekannter kam herein, griff unter die Theke, nahm das Portemonnaie des Verkäufers an sich und flüchtete wieder. Einige Stunden später fand es ein Passant draußen auf der Knapper Straße ...

mehr