POL-SN: 29-Jähriger bei Schwelbrand in Wohnung durch Rauchgase verletzt

Schwerin (ots) - In Schwerin wurden am vergangenen Wochenende gleich zwei Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt: Zunächst stürzte ein Motorradfahrer am 16.9. bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Göhrener Tannen und verletzte sich schwer: Der 21-jährige Deutsche aus Schleswig-Holstein stürzte gegen 16.20 ...

mehr