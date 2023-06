Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Vereinsheim

Erpel (ots)

Am gestrigen Nachmittag/Abend wurde in Erpel, Jahnstraße, die Eingangstüre des Vereinsheimes des Fußballvereins "Rot-Weiß Erpel" eingetreten. Der Tatzeitraum am Mo. 19.06.23, liegt zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr. In Erpel fand an dem vergangenen Wochenende die Kirmes statt. Der Montag gehört als Abschlusstag zu dem Zeitraum der Feierlichkeiten. Es ist also durchaus möglich, dass möglicherweise alkoholisierte Besucher der Kirmes den Schaden mutwillig verursachten. Nach Spurenlage handelte es sich offensichtlich nicht um einen Einbruchsversuch.

Die Polizei Linz bittet nun um Hinweise.

