Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolle Durchfahrtsverbote

Lüdenscheid (ots)

Am heutigen Mittwoch war die Polizei wieder mit einem größeren Aufgebot in Lüdenscheid unterwegs, vor allem um die Einhaltung der Durchfahrtsverbote zu kontrollieren. Die Beamten zählten an den Kontrollstellen 537 Lkw, darunter 281 mit ausländischen Kennzeichen. 77 Fahrzeuge wurden kontrolliert, davon waren 34 (27 mit ausl. Kennzeichen) verbotenerweise nach Lüdenscheid abgebogen. Es gab drei Drogentests, zwei festgestellte Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, zwei gegen Sozialvorschriften Fahrpersonal. In einem Fall musste die Polizei die Technik eines Fahrzeugs bemängeln und in zwei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. 44 Fahrzeugführer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art/ Anlieger frei-(VZ250). Es gab im Rahmen der Aktion auch Tempomessungen, bei denen 161 Verstöße festgestellt wurden. (cris)

