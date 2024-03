Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240321-3: Nach Verkehrsunfall - Polizisten stellen Flüchtigen auf gestohlenem Roller

Brühl (ots)

Fahrzeug sichergestellt - Tatverdächtiger ohne Helm und Führerschein unterwegs

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (20. März) in Brühl einen flüchtigen Kleinkraftradfahrer (18) gestellt. Er soll zuvor einen Verkehrsunfall verursacht haben. Zeugen gaben die entscheidenden Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führten.

Nach ersten Erkenntnissen soll der spätere Beschuldigte gegen 16.15 Uhr auf einem Kleinkraftrad mit einem Sozius den Audi einer 42-Jährigen auf der Uhlstraße bei einem riskanten Fahrmanöver beschädigt haben. Die Geschädigte wählte umgehend den Notruf der Polizei.

Alarmierte Polizisten nahmen die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer und seinem Beifahrer auf. Zeugen beschrieben die beiden Männer, die ohne Helm unterwegs waren, sehr detailliert.

In der Mühlenstraße habe ein weiterer Zeuge zwei Männer ohne Helm gesehen, die von einem Roller abstiegen und in verschiedene Richtungen gingen. Als Sekunden später ein Streifwagen angefahren kam, erkannte er die Situation und sprach die Beamten an. Noch während des Gespräches kam der Fahrer des Rollers zurück. Als er die Beamten sah, rannte er davon. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß stellten die Polizisten den Flüchtigen in der Nähe des "Alten Friedhofs". Die Beschreibung der Unfallzeugen passten zu dem gestellten 18-Jährigen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch das Versicherungskennzeichen am mutmaßlich gestohlenen Roller war mit schwarzer Farbe übermalt worden. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und fertigten Anzeigen. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts mehrerer Verkehrsverstöße und Verkehrsstraftaten, der Urkundenfälschung und des Verdachts des Diebstahls von Kraftfahrzeugen verantworten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell