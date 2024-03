Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Frontalzusammenstoß von zwei Pkws

Frau aus den Niederlanden verstirbt an der Unfallstelle

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (22. März 2024) kam es gegen 13:00 Uhr an der Klever Straße in Emmerich zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Voerde befuhr mit einem roten Seat Leon die Klever Straße in Fahrtrichtung Rheinbrücke und geriet, aus bislang unbekannter Ursache, in den Gegenverkehr. Dort kollidierte die Frau mit einem grauen Mitsubishi ASX, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen aus den Niederlanden befanden und welcher in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs gewesen war.

Durch den Frontalzusammenstoß wurde der 68-jährige Fahrer des grauen Mitsubishis schwerverletzt, während die 67-jährige Beifahrerin noch an der Unfallstelle Ihren Verletzungen erlag. Auch die 22-jährige Fahrerin aus Voerde zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu. Die beiden schwerverletzten Personen wurden mit einem Rettungshubschrauber bzw. einem Rettungswagen in überregionale Krankenhäuser verbracht.

Die Angehörigen der Unfallbeteiligten wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut, während das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve an der Unfallstelle eingesetzt wurde. Die Klever Straße war im Bereich der Moritz-von-Nassau-Straße und der Ampelkreuzung Klever Straße bis in die Abendstunden gesperrt. (pp)

