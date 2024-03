Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Sevelen - Verkehrsunfall

58-Jährige nach Zusammenstoß schwer verletzt

Issum (ots)

Am Mittwochabend (20. März 2024) gegen 19:30 Uhr kam es auf der Hoerstgener Straße in Höhe des Scheepersdyck zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 37-jährige Fahrer eines schwarzen VW Passat rangierte auf der Hoerstgener Straße um rückwärts in die dortige Einfahrt zu fahren, als es zum Zusammenstoß mit dem roten Toyota Yaris einer 58-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort kam, die die Hoerstgener Straße in Richtung Kamp-Linfort befuhr. Der Toyota überschlug sich und landete auf dem Dach. Ersthelfer halfen der 58-Jährigen aus ihrem Fahrzeug, der Rettungswagen brachte sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell