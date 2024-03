Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch

Unbekannten brechen in Imbiss ein

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (19. März 2024), 23:30 Uhr, auf Mittwoch, 09:00 Uhr, in einen Imbiss an der Eltener Straße ich Höhe der Georgstraße ein. Die Täter versuchten zunächst die Eingangstür aufzuhebeln, als dies misslang, hebelten sie die Fenster an der Seite auf. Aus dem Imbiss entwendeten die Unbekannten etwa 40 Getränkedosen, einen Laptop, zwei elektrische Fleischmesser sowie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

