Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Unbekannte brechen in Wohnhaus ein und nehmen Bargeld mit. Am Mittwoch, zwischen 16:55 Uhr und 17:20 Uhr, suchten der oder die Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße "Bendstich" auf. Nach ersten Ermittlungen nahmen die Täter Bargeld mit. Hinweise von möglichen Zeugen erbittet die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell