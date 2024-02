POL-PDKL: Polizei klärt Aufbrüche von Baucontainern....

Polizeidirektion Kaiserslautern

Eine tollen Ermittlungserfolg konnte die Autobahnpolizei Kaiserslautern verzeichnen. Nach der Kontrolle eines mutmaßlichen Pannenfahrzeuges in der Nacht von Sonntag auf Montag, entpuppte sich dieses als Transportfahrzeug für Diebesgut. Der Minivan war zuvor auf der BAB 62 auf dem Standstreifen stehend festgestellt worden. Bei der Kontrolle von Fahrer und Beifahrer, sowie des Fahrzeuginnern, konnten diverse hochwertige Baumaschinen und Elektrowerkzeuge entdeckt werden. Da die beiden 26 und 22 Jahre alten Männer keine plausiblen Angaben zur Herkunft machen konnten, wurden die Gegenstände sichergestellt. Zum Zeitpunkt der Kontrolle konnten die hochwertigen Werkzeuge nicht einer Straftat zugeordnet werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen, konnten nun die Baumaschinen und Werkzeuge zweifelsfrei zwei Tatorten zugeordnet werden. Der eine Tatort lag in Mosbach (BW), der andere befand sich an der BAB 62 auf dem Parkplatz "Potzberg". Unter massiver Gewaltanwendung waren dort jeweils Baucontainer aufgebrochen worden. Insgesamt konnte dadurch Diebessgut in Höhe von ca. 25.000 Euro an die berechtigten Eigentümer zurückgegeben werden.

