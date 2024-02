Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verfolgungsfahrt mit anschließender Verkehrsgefährdung

Waldmohr (ots)

Am Dienstag um 16:40 Uhr entzog sich ein schwarzer Opel Corsa mit Homburger Zulassung in der Friedhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer beschleunigte seinen PKW und fuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Jägersburg/ Saarland davon. Bereits kurz darauf war der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug verloren gegangen, weshalb die Verfolgung abgebrochen werden musste. Eine Überprüfung der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Kurze Zeit später meldete sich bereits eine Zeugin, welche mitteilte, dass der beschriebene PKW über einen Feldweg zwischen Reiskirchen und Jägersburg flüchtete. Hierbei wurde nach aktuellem Sachstand eine Fahrradfahrerin durch das grob verkehrswidrige und rücksichtlose Fahrverhalten gefährdet. Der Fahrzeugführer wird als männlich, circa 20 Jahre und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Augenzeugen der Tat, die sachdienliche Angaben machen können und deren Personalien nicht bereits durch Einsatzkräfte aufgenommen wurden, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de) zu wenden. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell