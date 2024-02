Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei hat Augenmerk auf Verkehrstüchtigkeit

Landstuhl (ots)

Bei Verkehrskontrollen übers Wochenende sind der Polizei mehrere Fahrzeugführer aufgefallen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Am Samstagvormittag kontrollierten die Beamten eine 45-jährige Peugeot-Fahrerin in der Nähe von Ramstein-Miesenbach. Sie zeigte drogentypische Auffallerscheinungen und räumte den Konsum von Kokain und Marihuana ein. Ein Urintest bestätigte die Angaben der Fahrerin. Der Dame aus Hessen wurde eine Blutprobe entnommen. In der folgenden Nacht geriet in Bruchmühlbach-Miesau ein Autofahrer in den Fokus der Streife. Auch bei dem 24-Jährigen stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem jungen Mann aus dem Kreis Kaiserslautern wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Streifenfahrten wurde eine 54-jährige Toyota Fahrerin in Landstuhl kontrolliert. Weil ihr Atem nach Alkohol roch, wurde sie zum Test gebeten - Ergebnis: 0,94 Promille. Der Dame aus dem Landkreis wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Neben einem Fahrverbot wartet ein empfindliches Bußgeld auf die Frau. Schließlich endete auch für einen 20-Jährigen die Fahrt mit seinem 3-er BMW in Landstuhl. Weil der junge Fahrer auf die Beamten den Eindruck machte "nicht ganz nüchtern" zu sein, baten sie ihn zum Schnelltest - demnach hatte er einen Alkoholpegel von 0,73 Promille. Auch auf den Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz wartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Trunkenheitsfahrten sind kein Kavaliersdelikt! Erwischten Fahrern drohen empfindliche Bußgelder und andere Strafen. Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss können demnach richtig teuer werden - und auch weitreichende Folgen haben. Autofahrer/innen sollten sich jederzeit ihrer Verantwortung bewusst sein - sowohl für die eigene Sicherheit als auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell