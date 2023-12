Coesfeld (ots) - Die Polizei war am Donnerstagnachmittag an der Mühlenstraße im Einsatz. Sie hat einen Coesfelder in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Eingesetzt waren auch Spezialkräfte, da es Hinweise auf eine Bewaffnung des Mannes gab. Er ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. ...

