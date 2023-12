Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tödlicher Verkehrsunfall am Tunneleingang

Plettenberg (ots)

Ein Plettenberger ist heute Nacht bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Er befuhr nach bisherigem Kenntnisstand gegen 1.50 Uhr in seinem Kia Sportage die Landstraße 697 (Am Wall) in Richtung Eiringhausen / Hestenbergtunnel. Aus ungeklärter Ursache kam er nach der letzten Ampel vor dem Tunnel rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Beton-Schutzmauer. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung fand den verunfallten PKW vor und leistete sofort Erste Hilfe. Der 67-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstützte die hiesigen Beamten bei der Spurensuche und -sicherung. Der PKW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (dill)

