Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kontrolle nach Rotlichtverstoß +++ Minderjähriger Fahrer besitzt keine Fahrerlaubnis und versucht zu flüchten

Delmenhorst (ots)

Weil er mit seinem Pkw zwei rote Ampeln überquert hatte, sollte ein Autofahrer am 05. September 2023, gegen 00:50 Uhr, durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Der Kontrolle versuchte sich der Fahrer durch Flucht zu entziehen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß.

Den Beamten fiel der Pkw-Fahrer im Stadtgebiet Delmenhorst auf, als er mit einem VW das Rotlicht der Lichtzeichenanlage der Rudolf-Königer-Straße in Richtung Hans-Böckler-Platz missachtete. Kurz darauf fuhr der Fahrer über eine weitere rote Ampel am Hans-Böckler-Platz, Ecke Am Stadtwall.

Nachdem dem Pkw-Fahrer durch die Polizei Anhaltesignale gegeben worden sind und er aufgrund begangener Verstöße kontrolliert werden sollte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug. Er bog nach links in die Parkstraße ab und kam mit dem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße Am Vorwerk zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch ein Beifahrer entfernten sich dann zu Fuß von der Örtlichkeit.

Kurz darauf kehrten beide wieder zu dem VW zurück, begaben sich in das Innere des Fahrzeuges und beabsichtigten weiterzufahren. Ein vor dem Pkw befindlicher Polizeibeamter musste dem anfahrenden Fahrzeug auszweichen.

Den Beamten gelang es, den Pkw mittels einfacher körperlicher Gewalt zu stoppen und den Fahrer aus dem Fahrzeug zu holen.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer aus Bremen keine Fahrerlaubnis besaß. Neben ihm befanden sich drei weitere Personen, ein 17-jähriger sowie zwei 16-jährige Bremer, im Fahrzeug.

Gegen den minderjährigen Fahrer leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

