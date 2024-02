Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch misslungen - Sachschaden hinterlassen

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in die Leichenhalle im Ortsteil Vogelbach einzubrechen. Am Haupteingang wurden mehrere Hebelspuren gefunden. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen und in die Halle einzudringen. - Fazit: Keine Beute, aber Sachschaden in Höhe von etlichen hundert Euro. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen rund um die Halle aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

