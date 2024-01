Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Brand in Mehrfamilienhaus Am Dorf - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Die Feuerwehr bekämpft derzeit einen Brand in einem Mehrfamilienhaus Am Dorf in HD-Kirchheim. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise auf Brandursache oder Verletzte.

