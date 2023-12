Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ketsch (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 63-jährige Mercedes Fahrerin die Brühler Straße von Ketsch kommend in Richtung Brühl. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache touchierte die 63-Jährige mit ihrem Pkw einen, in gleicher Richtung fahrenden, 40-jährigen Rennradfahrer. Dieser kam dadurch zu Sturz und zog sich mehrere Brüche wie auch Kopfverletzungen zu. Glücklicherweise trug der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm, der wohl Schlimmeres verhinderte. Er wurde mit seinen schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfall hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

