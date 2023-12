Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr, ereignete sich in der Breiten Straße, Höhe E1, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr ordnungswidrig die Breite Straße (Fußgängerzone) in Richtung Kurpfalzkreisel. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golfs, in der Folge kam es zur Kollision. Der 20-jährige Beifahrer im VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Der 25-jährige Unfallverursacher musste die Beamten nach der Unfallaufnahme mit aufs Revier begleiten und eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlassen.

