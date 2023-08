Selfkant-Tüddern (ots) - Aus einem Pkw, dieser parkte auf einem Parkplatz an der Straße In der Fummer, stahlen Unbekannte am 1. August (Dienstag), zwischen 14.50 Uhr und 15.50 Uhr, einen blauen Kinderwagen, eine Tasche mit Babyutensilien eine blaue Damenjacke sowie zwei blaue Kinder-Jeans-Jacken. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr