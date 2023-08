POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Grebben (ots) - Eine Frau aus Wegberg zeigte auf der Polizeiwache an, dass ihre Geldbörde samt Ausweisdokumenten und Bargeld aus ihrem Pkw entwendet wurde, der an der Gartenstraße parkte. Die Tat wurde am Freitag (4. August) zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

