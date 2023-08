POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Heinsberg (ots) - Hückelhoven, Verkehrsunfall aufgrund eines Rotlichtverstoßes In Hückelhoven-Hilfarth ereignete sich am Samstag, gegen 21.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Breite Str./Kaphofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Der in Hückelhoven wohnhafte 65-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Kaphofstraße und beabsichtige nach links in die Breite Straße in Richtung ...

