POL-S: Mutmaßlichen Gartenhauseinbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (08.10.2022) einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Festzelt auf dem Cannstatter Wasen ein Flambiergerät gestohlen zu haben. Der Mann befand sich gegen 16.30 Uhr auf der Empore in einem Bierzelt und nutzte die Gelegenheit, um hinter eine Bar zu greifen und ein dort aufbewahrtes Flambiergerät an sich zu nehmen. ...

