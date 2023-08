Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Fahrraddiebstahl überrascht

Selfkant-Schalbruch (ots)

Anwohner der Hochstraße bemerkte am Samstag, 5. August, gegen 18 Uhr, dass ein unbekannter Mann ein Fahrrad, welches in ihrer Einfahrt gestanden hatte, entwendete. Der Unbekannte versuchte gerade, sich mit dem Rad zu entfernen, als die Geschädigten auf den Diebstahl aufmerksam wurden. Sie riefen laut, so dass der Täter das Rad fallen ließ und mit einem weiteren Fahrrad, welches er offenbar mitgebracht hatte, in Richtung Niederlande flüchtete. Der Mann war zirka 25 bis 30 Jahre alt, hatte eine sehr schlanke Statur und war mit einem weißen Kapuzenpullover mit rot-weiß karierten Muster, bekleidet. Er führte einen schwarzen Rucksack bei sich. Wer hat den Täter beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ könne Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

