POL-MA: Heidelberg/Weststadt: E-Scooter Fahrer mit 1,5 Promille unterwegs

Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr, ereignete sich in der Breiten Straße, Höhe E1, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr ordnungswidrig die Breite Straße (Fußgängerzone) in Richtung Kurpfalzkreisel. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golfs, in der Folge kam es zur Kollision. Der ...

