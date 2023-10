Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Neue Leitung in der Direktion Verkehr - Polizeirat Markus Szech hat seinen Dienst aufgenommen

Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Seit Anfang Oktober 2023 hat die Kreispolizeibehörde einen neuen Leiter der Direktion Verkehr: Polizeirat Markus Szech kommt frisch aus der Ratsausbildung und hat seinen Dienst aufgenommen.

In den letzten drei Jahren war Abteilungsleiterin Birgit Buchholz in Zugleichfunktion Direktionsleiterin Verkehr.

Der 41-jährige Markus Szech ist in der Eifel wohnhaft und hat verschiedene Führungsfunktionen im Polizeipräsidium Köln übernommen, bevor er sich für den Aufstieg in den höheren Dienst beworben hat. Im Rahmen der vierjährigen Ausbildung war er in einer zweijährigen Förderphase in verschiedenen Behörden und Bereichen eingesetzt, bevor er anschließend das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster-Hiltrup absolvierte.

Mit seinem Masterabschluss ist er in der Lage, verschiedene Leitungsfunktionen in einer Polizeibehörde zu übernehmen. Die Position des Direktionsleiters Verkehr in unserem Rheinisch-Bergischen Kreis entspricht voll und ganz seiner gewünschten Erstverwendung, die sich während eines Ausbildungsabschnitts im Innenministerium verstärkte. Polizeirat Szech dazu: "Das war mein persönlicher Favorit, vor allem aufgrund der ausgeschriebenen Stelle - das passte einfach." Dafür nimmt er nun auch einen längeren Arbeitsweg zum Dienstgebäude in Bergisch Gladbach in Kauf.

Er möchte in unserer Behörde seinen Fokus insbesondere auf die Senkung der Anzahl schwerer Verkehrsunfälle legen.

Zur Direktion Verkehr gehören neben dem Verkehrskommissariat auch der Verkehrsdienst mit der Verkehrsdienstgruppe und dem Aufgabengebiet Verkehrsunfallprävention / Opferschutz. Somit ist Markus Szech zusammen mit seiner Führungsstelle für rund 60 Mitarbeitende zuständig. (ct)

