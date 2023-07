POL-PDLD: Landau - 10 Verkehrsteilnehmer benutzen Handy während der Fahrt

Neuburg (ots) - Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht vom 13.07.2023 auf den 14.07.2023 in ein Gartenhaus eines Gartengrundstückes in Neuburg am Rhein ein. Die Langfinger haben es auf elektronisches Werkzeug abgesehen. Es entstand ein Schaden von knapp 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 ...

