Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg am Rhein; Einbruch in Gartenhaus

Neuburg (ots)

Unbekannte Täter brachen vermutlich in der Nacht vom 13.07.2023 auf den 14.07.2023 in ein Gartenhaus eines Gartengrundstückes in Neuburg am Rhein ein. Die Langfinger haben es auf elektronisches Werkzeug abgesehen. Es entstand ein Schaden von knapp 1000 Euro.

