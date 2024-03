Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaushaus, Zeugen gesucht

Sankt Julian (ots)

Unbekannte Täter nutzten Abwesenheit aus. Am Donnerstagmorgen bemerkte ein Nachbar des betroffenen Anwesens in der Hauptstraße den Einbruch und verständigte die Polizeiinspektion in Lauterecken. Aufgrund von Ermittlungen verschafften sich die Täter wohl am Mittwochabend Zugang zum Haus. Im Haus durchwühlten diese Schränke und sonstiges Möbel. Die Höhe des Sachschadens, sowie Art und Umfang des Diebesguts, stehen noch nicht fest und sind Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

