Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Materborn - Pkw entzieht sich Verkehrskontrolle

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kleve (ots)

Am Dienstag (19. März 2024) entzog sich gegen 14:02 Uhr ein Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle am Mittelweg in Kleve. Der schwarze VW Passat fiel den eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 31-jährige Fahrer des Wagens missachtete die Anhaltesignale und entfernte sich von der Örtlichkeit, während die Polizeibeamten in einem Streifenwagen (Mercedes Vito) die Verfolgung aufnahmen. Der Fahrzeugführer aus Kranenburg befuhr den Treppkesweg, bog in die Straße Esperance und anschließend in einen Forstweg ab. Dort brachte der Fahrer seinen Wagen abrupt zum Stehen. Der Fahrer des Streifenwagens konnte aufgrund des Untergrunds eine Kollision nicht mehr verhindern und kollidierte gegen 14:07 Uhr mit dem schwarzen VW Passat. Durch die Kollision kam es zu keinem Personenschaden, jedoch wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die beiden polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle in den Wald. Beide konnten durch weitere Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Kleve in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Aufgrund der Alkoholisierung des 31-jährigen Fahrers wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der 36-jährige Beifahrer wurde mit zur Wache genommen. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wagen seit dem letzten Jahr abgemeldet und mit Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges versehen war. Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. (pp/sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell