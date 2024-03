Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geselliger Abend endet mit körperlicher Auseinandersetzung

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (22, 49) wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Siegfriedstraße gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge hatten drei Männer zunächst gemeinsam in einer Wohnung alkoholische Getränke konsumiert. Dabei gerieten der Bewohner und einer seiner Bekannten zu späterer Stunde in Streit, in dessen Folge der Gast in der Wohnung auf den 49-Jährigen einschlug. Nachdem sich der Streit in das zugehörige Treppenhaus verlagerte, soll der Jüngere seinem Widersacher außerdem Tritte versetzt haben. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Geschädigten schließlich ins Klinikum Minden, welches er nach ambulanter Versorgung mit offenbar leichten Verletzungen wieder verließ.

Der Beschuldigte, ein ebenfalls in Lübbecke wohnender 22-Jähriger, konnte bei Eintreffen der alarmierten Polizei vor Ort nicht mehr angetroffen werden. In diesem Zusammenhang wurden seitens der Polizei weitere Ermittlungen eingeleitet und eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

