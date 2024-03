Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Täter erbeuten Zigaretten

Minden (ots)

(AB) Am gestrigen Mittwochabend erfolgte ein sogenannter Blitzeinbruch in den Edeka-Markt in Dützen. Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren drei Täter möglicherweise mit einem dunklen Pkw auf den Parkplatz. Dort verschafften sie sich um kurz nach 23 Uhr über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes an der Lübbecker Straße. Dabei hatte das Täter-Trio seinen Fokus offenbar auf die im Kassenbereich gelagerten Tabakwaren gelegt. So entwendeten die Unbekannten unter anderem zielstrebig unter Anwendung von brachialer Gewalt eine komplette mit Zigarettenstangen befüllte Schublade. Nachdem die Einbrecher nur wenige Minuten später auf demselben Wege den Markt verließen und die Beute im Pkw verstauten, flüchteten sie in bisher unbekannte Richtung. Die Ermittler der zuständigen Kriminalpolizei kamen am Tatort zur Spurensuche zum Einsatz. Der Gesamtschaden wird vorbehaltlich einer exakten Begutachtung auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer hat in der zurückliegenden Nacht zum Tatzeitpunkt relevante Beobachtungen gemacht oder kann möglicherweise sachdienliche Hinweise zum oben benannten Einbruch in den Edeka-Markt geben? Hinweise nimmt die Polizei in Minden unter Telefon (0571) 8866-0 entgegen.

