POL-MI: In einer Nacht zweimal aus dem Verkehr gezogen

Petershagen (ots) - (SN) In Abwesenheit der Bewohner sind Unbekannte am Mittwoch in ein Wohnhaus in der Straße Vahrenfeld in Frille eingebrochen. Dazu verschafften sich die Kriminellen unter Anwendung von Gewalt über ein rückwärtiges Fensterelement Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Mit unter anderem Schmuck verließen sie das Gebäude schließlich. Dies bemerkten die ...

