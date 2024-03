POL-MI: Mülltonnenbrände beschäftigen Polizei

Minden (ots) - (AB) Am gestrigen Mittwochabend erfolgte ein sogenannter Blitzeinbruch in den Edeka-Markt in Dützen. Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren drei Täter möglicherweise mit einem dunklen Pkw auf den Parkplatz. Dort verschafften sie sich um kurz nach 23 Uhr über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes an der Lübbecker Straße. Dabei hatte das Täter-Trio seinen Fokus ...

mehr