POL-PPRP: Taschendiebstahl - Bargeld erbeutet

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten am Mittwoch (02.08.2023), zwischen 0 und 9 Uhr, ein Pedelec der Marke "KTM". Das Pedelec war während des Tatzeitraums auf einem Grundstück in der Hölderlinstraße abgestellt und hatte noch einen Zeitwert von circa 4000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel ...

