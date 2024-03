Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Firmeneinbrüche

Arnsberg, Meschede (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 17:30 Uhr bis Mittwochmorgen um 05:15 Uhr kam es in Arnsberg und Meschede zu drei Firmeneinbrüchen in Industriegebieten. In Arnsberg liegen die Tatörtlichkeiten im Industriegebiet "Wagenbergstraße". In Meschede ist das Gewerbegebiet "Enste" betroffen. Unbekannte Täter verschafften sich in allen Fällen gewaltsam Zugang zu den Firmengeländen und Zutritt zu Gebäuden. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verursachten Sachschaden. Es wurden Bargeld, Metallwaren und diverses Werkzeug entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 oder in Meschede unter der 0291 - 90200 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

