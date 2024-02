Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen befanden sich am Freitagmorgen (02.02.2024) in der Keltenburgstraße in Böblingen im Einsatz. Kurz nach 06.00 Uhr hatte ein Zeuge Rauch und Knallgeräusche ausgehend von einer Tiefgarage bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Die Keltenburgstraße wurde hierauf im Bereich der Einsatzstelle gesperrt. Drei Mehrfamilienhäuser, zum einen jenes, das sich über der Tiefgarage befindet, sowie zwei angrenzende, mussten evakuiert werden. Hiervon waren 47 Personen betroffen. Die Feuerwehr konnte gegen 07.00 Uhr mitteilen, dass der Brand gelöscht ist. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bewohner und Bewohnerinnen der benachbarten Gebäude konnte hierauf wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Gebäude oberhalb der Tiefgarage konnte, nachdem die Feuerwehr Belüftungsmaßnahmen durchgeführt hatte, ebenfalls wieder frei gegeben werden. Die betroffene Tiefgarage wurde durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart vorläufig beschlagnahmt. Vermutlich dürfte der Brand aus noch unbekannter Ursache im Bereich von drei geparkten PKW ausgebrochen sein. Die drei Fahrzeuge, zwei Mercedes und ein VW, brannten teilweise aus. Darüber hinaus könnten weitere Fahrzeuge, die sich in der Tiefgarage befunden hatten, sowie die Tiefgarage selbst durch den Rußniederschlag beschädigt worden sein. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, in Verbinung zu setzen.

