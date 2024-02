Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Unfallflucht auf der L 1125

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (01.02.2024) kurz nach 08.00 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Murr und der Autobahnschlussstelle Pleidelsheim ereignete. Ein 31 Jahre alter Renault-Fahrer war in Richtung der Anschlussstelle unterwegs, als ihm ein noch Unbekannter in einem schwarzen Kombi auf seiner Spur entgegen kam. Hierauf zog der 31-Jährige seinen Renault nach rechts, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden. Stattdessen streifte er hierauf jedoch die rechts verlaufende Leitplanke, worauf er die Polizei alarmierte. Der Unbekannte im schwarzen Kombi mit vermutlich Heilbronner Kennzeichen (HN-) setzte seine Fahrt indes unbeirrt in Richtung Murr fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.

