Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garteneinbrecher gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Einen auffälligen Mann beobachtete am Sonntag (03.12.2023) um kurz nach 14:00 Uhr eine Gartenbesitzerin in der Gartenanlage an den Plateauwiesen. Die über den Notruf verständigten Beamten konnten den Mann noch im Nahbereich feststellen. Wie sich herausstellte, war dieser mit frischem Diebesgut unterwegs. Dank der aufmerksamen Frau konnten die Gegenstände (Schubkarre und diverse Gartenwerkezug) wieder an ihre Eigentümer übergeben werden. Der 40-jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (PZ)

