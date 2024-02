Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gärtringen: Teilnehmende des Bauernprotestes gefährden Verkehr auf der Autobahn - Zeugen und Geschädigte gesucht

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs im Rahmen der Bauernproteste am vergangenen Dienstag, 30.01.2024, ermittelt die Verkehrspolizei Ludwigsburg gegen die Fahrerinnen oder Fahrer mehrerer Fahrzeuge. Mindestens zwei Traktoren und ein Pkw fuhren gegen 08:00 Uhr an der Anschlussstelle Gärtringen auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart auf. Dort wechselten die Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit unvermittelt auf die mittlere und linke Fahrspur, um den Verkehr so auszubremsen. Die Fahrzeuge im fließenden Verkehr fuhren zu diesem Zeitpunkt nach bisherigen Erkenntnissen mit Geschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern. Ein 49-jähriger Audi-Fahrer sowie mehrere weitere Fahrzeuge mussten stark abbremsen und nach links und rechts ausweichen, um nicht auf die langsamen Traktoren aufzufahren. Letztlich war es offenbar nur der guten Reaktion der Autofahrerinnen und Autofahrer zu verdanken, dass es durch das Verhalten der Protestierenden nicht zu möglicherweise folgenschweren Verkehrsunfällen kam. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Verkehrspolizei Ludwigsburg Zeugen und insbesondere Personen, die durch den Vorfall selbst gefährdet oder gar geschädigt wurden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter Tel. 0711 6869-0 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

