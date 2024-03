Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten und einer lebensgefährlich verletzten Person

Marsberg (ots)

Am Dienstag kam es in Marsberg gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 70-jähriger Autofahrer befuhr mit seiner 65-jährigen Beifahrerin, beide aus Bochum, die K65 (Hubertusstraße) aus Heddinghausen in Fahrtrichtung Vasbeck. Im Kreuzungsbereich der Hubertusstraße mit der Arolser Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 45-Jährigen aus Marsberg und seiner 47-jährigen Beifahrerin. Der 45-Jährige befuhr die L870 (Arolser Straße) aus Canstein in Fahrtrichtung Leitmar. Beide Fahrzeuge kamen bei dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und rutschten in den Graben. Die 65-jährige Frau aus Bochum wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die drei weiteren Personen wurden jeweils schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle war für die Dauer von ungefähr fünf Stunden voll gesperrt. Beide Autos wurden sichergestellt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell