Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlangenlinienfahrer aus dem Verkehr gezogen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der durch seine Fahrweise aufgefallen war. Zeugen hatten ein Fahrzeug auf der Bundesautobahn 6 gemeldet, welches deutliche Schlangenlinien fuhr. Dabei soll der Pkw alle drei Fahrspuren gebraucht und den Standstreifen überfahren haben. Durch die Polizeibeamten konnte der Toyota schließlich auf einem Feldweg an der B 48 in Fahrtrichtung Enkenbach-Alsenborn kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 38-jähriger Mann, bei dem nach einem Atemtest 0,6 Promille in der Atemluft festgestellt werden konnten. Der Autofahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und es kommt ein Strafverfahren auf ihn zu.|pvd

