POL-PPWP: Mehrere Einbrüche im Stadtbereich

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihr Unwesen in Kaiserslautern. In insgesamt fünf Arztpraxen und Geschäftsräumen wurde eingebrochen oder zumindest versucht sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Polizei sucht in den einzelnen Fällen Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können oder denen etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum aufgefallen ist.

Mitarbeiter einer Arztpraxis am Stiftsplatz meldeten sich bei der Polizei, weil jemand in die Praxis eingebrochen war. Die Tat muss sich nach ihren Angaben zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr, ereignet haben. Neben Wartebereich und Büros wurden auch die Untersuchungsräume durchwühlt. Hierbei konnten die Täter Bargeld einheimsen. Insgesamt entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

Eine weitere Facharztpraxis in der Karl-Marx-Straße wurde ebenfalls zum Ziel von den Dieben. Hier wurde zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, eingebrochen und Bargeld entwendet.

In einem Reisebüro in der Eisenbahnstraße, wurden zwischen Mittwoch, 18:15 Uhr, und Donnerstag, 09:45 Uhr, eine Tür aufgebrochen und die Innenräume durchwühlt. Hier nahmen die Täter Bargeld aus einer Geldkassette an sich.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei Büroräumen und bei einem Sportgeschäft.in der Marktstraße. Hier hielten die Eingangstüren den Hebelversuchen der unbekannten Täter Stand. Dennoch entstand in beiden Fällen Sachschaden. Die Tat soll sich laut den Angaben der Angestellten zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, zugetragen haben.

Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls laufen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern, unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

